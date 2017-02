Su Studio Universal il corto “Lettere a mia figlia”

01/02/2017, 11:37

Studio Universal (Mediaset Premium DT) presenta con Paradise Pictures il cortometraggio, in concorso ai David di Donatello 2017: “”, di Giuseppe Alessio Nuzzo interpretato da Leo Gullotta nei panni di un anziano padre che scrive delle lettere alla figlia nel tentativo di spiegare la sua malattia.Il cortonell’Istituto Italiano di Cultura per poi proseguire con una serie di proiezioni in diverse città Italiane e sarà in onda, in Prima TV, sul Canale del grande cinema americano classico ilall’interno del magazine A Noi Piace Corto.Calendario appuntamenti:Giovedì 2 febbraio ore 18:30, Los Angeles, Rossellini Teathre - l'Istituto Italiano di Cultura;Mercoledì 15 febbraio ore 17:00, Reggio Calabria, Auditorium di ReggioTV;Sabato 18 febbraio, ore 19:30, Napoli - Cinema Posillipo.