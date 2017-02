Dal 1 febbraio al 23 marzo "Al Cinema con Trentino Film Commission"

01/02/2017, 11:37

Dal 1° febbraio parte la rassegna "", una selezione di film e documentari girati sul nostro territorio per vivere il Trentino sul grande schermo. Sono 10 i titoli tra film, documentari e cortometraggi che saranno proposti in 9 sale della provincia, dal 1° febbraio al 23 marzo 2017.La rassegna è organizzata in collaborazione con il coordinamento teatrale Trentino.Sono 18 le date previste, il biglietto di ingresso è di 4 euro.Nel corso dell’ultimo ventennio le principali regioni europee hanno attivato una propria Film Commission, una struttura interna all’ente pubblico alla quale è affidato il compito di incentivare e supportare l’industria cinematografica e, più in generale, dell’audiovisivo. I vantaggi economici e promozionali che questa industria può offrire ad un territorio sono oggi considerati sempre più un’opportunità da sfruttare in modo sistematico per favorire lo sviluppo locale.L’obiettivo che le Film Commission perseguono attraverso il cinema è duplice: da un lato, valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche del territorio dal punto di vista turistico e, dall’altro, favorire la crescita della realtà economica locale tramite il coinvolgimento delle imprese e la creazione di nuove opportunità professionali.si inserisce in tale prospettiva alimentando questo processo economico, promozionale e culturale dal 2011. Ad oggi ha ospitato e supportato 125 produzioni: 39 lungometraggi, 13 film e serie per la televisione, 38 documentari, 18 programmi televisivi di intrattenimento, 3 cortometraggi, 2 progetti di animazione, 6 video clip musicali e 6 spot pubblicitari.La rassegna "" ha proprio l'obiettivo di far conoscere alcune delle produzioni in cui il territorio Trentino è protagonista. Sono 10 i titoli scelti, in particolare: "", "", "", "", "", "", "", "", "" e "".- Baselga di Piné: Centro Congressi Sala Piné Mille- Borgo Valsugana: Teatro del Centro Scolastico- Mezzolombardo: Teatro San Pietro- Riva del Garda: Sala della Comunità- Rovereto: Teatro Rosmini- Tesero: Teatro Cinema Comunale- Tione di Trento: Teatro Comunale- Trento: Cinema Astra- Predaia / Coredo: Cinema Teatro Dolomiti