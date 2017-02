"Il Fischio di Famiglia" in concorso per un David e all'AmDocs

01/02/2017, 11:17

, il documentario sulle origini della famosadi musicisti e cineasti presentato da, è in corsa per un David di Donatello come miglior documentario e continua il suo percorso nel circuito dei festival internazionali. Il film è stato presentato a Cannes lo scorso anno e sarà all’AmDocs ad aprile, mentre FlexyMovies si occuperà delle vendite internazionali a partire dal prossimo EFM.La famosa famiglia Coppola di cineasti e musicisti discende da, immigrato negli Stati Uniti dalla Basilicata nel 1904. Interviste e filmati d'archivio raccontano come la storia della famiglia abbia ispirato tali artisti, e come questi continuino a rinnovare i legami con la terra d'origine, connessi dal fischio caratteristico. L’opera prima da regista di, attore ne 'Il Padrino: Parte III', è prodotta da Ulisse Associazione Culturale e presentato da American Zoetrope, e ritrae tutti i membri della famiglia, tra cui Francis Ford Coppola, Sofia Coppola, e Talia Shire.Ha debuttato al Festival di Cannes - unico film italiano in concorso – positivamente recensito da The Hollywood Reporter e nominato per i premi Golden Eye e Golden Camera, premio Indie Spec per la migliore fotografia al Boston International Film Festival, sezione Backlot al Telluride, sarà proiettato all’American Documentary Film Festival (Palm Springs, CA, 31 Marzo - 5 aprile), ed è in concorso per un David di Donatello come miglior documentario."Ci sono voluti anni di ricerca per realizzare questo progetto. Ho detto a Francis che la storia della famiglia Coppola somiglia ad una favola e che avrebbe potuto farne un film... mi ha detto – “Potresti farlo tu” - e così ho fatto", racconta il regista Michele Russo.con il suo brandsi occuperà della distribuzione internazionale a partire dal prossimo EFM di Berlino. "Sono molto orgoglioso di avere l'opportunità di lavorare su questo progetto, viste le mie origini lucane e la grande ammirazione per la famiglia Coppola assieme alla passione per i documentari. Siamo davvero alla ricerca di partner, piuttosto che compratori" dichiara Masi, italiano di base a Los Angeles, che nel corso della sua carriera si è occupato della strategia di vendita e distribuzione per titoli pluripremiati e successi commerciali come 'Enter the Void', 'Wendy and Lucy', 'The Legend of Barney Thomson', 'Kids in Love', 'Captain Fantastic', ed ha vinto un Golden Globe italiano nella categoria film documentari per 'Suicidio Italia' nel 2013.