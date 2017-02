SEEYOUSOUND 3 - "The Promised Band", quattro donne

01/02/2017, 09:08

La conoscenza è un antidoto per l’odio cieco: non si può odiare in modo indiscriminato chi ci piace e non si può arrivare ad apprezzare qualcuno senza avere l’opportunità di conoscerlo.Non è questo lo spunto iniziale di, ma è la sua naturale conclusione. Attraverso un lungo tragitto (anche chilometrico, non solo relazionale) quattro donne molto diverse tra loro si confrontano scoprendosi a vicenda. Sono Lina – palestinese di Nablus (zona A della Cisgiordania, interdetta agli israeliani), moglie, madre, insegnante, musicista – Sholomit – giovane israeliana cresciuta in un moshav (comunità agricola cooperativa) – Viki – docente universitaria israeliana con ascendenze russe e un trascorso importante nell’esercito – Noa – israeliana misteriosa – e Alhan – araba israeliana cristiana. Un mix esplosivo.Cooptate una alla volta dalla regista(con esperienza nei reality che traspare dallo stile fresco, la narrazione continua e il ritmo brillante) le donne sono chiamate a formare una finta band che possa consentire a Lina di entrare in Israele (con un invito per un pretestuoso concerto) e arrivare a vedere per la prima volta il mare.Tra mille difficoltà, ritrosie, dubbi e crisi personali si assiste a una specie di terapia di gruppo: il lavoro su relazione e comunicazione non fa sconti a nessuno e le riflessioni che emergono durante le interviste singole (nelle quali la Heck riesce a stimolare un analisi, pare sincera, delle protagoniste) sono da mettere in cassaforte: preziose.è le sue protagoniste; è un racconto al femminile che teorizza apertamente un mondo migliore governato da donne (sempre più un’idea, sempre meno una provocazione); è tanti sguardi che si aprono su realtà differenti dove nell’incontro/scontro con il diverso ciascuno cambia; è un esperimento delicato affrontato con sana leggerezza; è soprattutto Lina, fulcro attorno al quale ruotano tutte le azioni e vera gemma da scoprire.