I vincitori della dodicesima edizione del Dieciminuti Film Festival

01/02/2017, 08:24

Si è conclusa la dodicesima edizione del, tra musica da film, ospiti provenienti da tutto il Mondo e tanto entusiasmo. In attesa delle considerazioni finali del Presidente Alessandro Ciotoli, che ancora una volta ha reso possibile tutto questo, vi ricordiamo i cortometraggi vincitori per ciascuna categoria:di Vlad Buzaianu (Romania) – In un mondo in cui le persone possono registrare, comprare e vendere segni, molti iniziano a perdere la capacità di sognare.(Canada) – Una madre single, sotto sfratto, riesce a trovare un lavoro notturno, ma dovrà compiere una scelta inaspettata.t di Seyed M. Tabatabaei (Iran) – M.E è intrappolato in una stanza. Viene attratto da una luce, ma incontra troppi ostacoli per raggiungerla.Jimmy Shaw per(Spagna) – Un uomo e una donna si incontrano su un autobus. Lei è sposata e fa l’ingegnere. Lui è un senzatetto.Anna Shapeleva per(Russia) – Dasha è felicemente sposata e vive in un mondo tutto suo, senza accorgersi davvero di cosa le succede intorno.di Majid Sedaghat Borji (Iran) – Hesam è disperato e sul lastrico. Decide di lasciare la moglie incinta per cercare la fortuna in un altro Paese chiedendo aiuto ad un trafficante di esseri umani.di Vladimir Vlasenko (Ucraina) – Un vecchio robot solitario tenta di attirare l’attenzione.di Xavier Seron e Meryl Fortunat-Rossi (Belgio) – Tom, un comico abituato a doppiare i personaggi dei cartoni animati, viene chiamato per sostituire un suo amico doppiatore in un film porno.di Valerio Vestoso (Italia) – Raggiunta una forma smagliante, Joseph Ratzinger intende riproporsi come Papa, affida così al proprio manager il rilancio mediatico che ha sempre sognato.Per quanto riguarda i, cortometraggi di produzione locale, trionfanodi Simone Nestori edi Alessio Marzilli come Miglior Film secondo giuria e pubblico rispettivamente.