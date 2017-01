Anteprima a Firenze del documentario "L'Arte in Guerra"

31/01/2017, 17:25

Prodotto per Rai 3 – La Grande Storia dalla Film Documentari d'Arte, il documentario "", del regista fiorentino Massimo Becattini, sarà presentato in anteprima venerdì 3 febbraio (ore 18.30) a La Compagnia (via Cavour 50/r, Firenze) per poi andare in onda nel canale televisivo nazionale il prossimo maggio.Il film racconta la storia di quegli italiani che con coraggio, astuzia e determinazione si impegnarono nella salvezza del patrimonio artistico nazionale nel corso della Seconda Guerra Mondiale. E' la storia di Rodolfo Siviero, agente dei servizi segreti e doppiogiochista, e poi di Emilio Lavagnino, funzionario del Ministero a Roma, e di Pasquale Rotondi, Soprintendente alle Gallerie delle Marche, che si trasformarono in “Monuments Men” che si batterono per una missione importante: la salvaguardia dell'enorme patrimonio artistico conservato nei principali musei italiani, tra cui gli Uffizi di Firenze.Siviero, Lavagnino e Rotondi, tre uomini, tre storie che si intrecciano nella stessa battaglia contro le le razzie dei nazisti e la protezione delle opere d'arte dal “fuoco amico”, dai bombardamenti degli Alleati americani. E' la storia di una vera e propria caccia ai tesori d'arte italiani, portata avanti con coraggio da funzionari che, mettendo a rischio la propria vita, li hanno nascosti in luoghi segreti, oppure recuperati, sottraendoli ai nazisti grazie ad un avventuroso lavoro di “intelligence”.