FALCHI - Al cinema dal 2 marzo il film di Toni D'Angelo

Michele Riondino e Fortunato Cerlino in "Falchi”



31/01/2017, 14:00

Arriverà in sala il 2 marzo 2017, distribuito da Koch Media, “”, il film di Toni D’Angelo con Fortunato Cerlino, Michele Riondino, Xiaoya Ma e con la partecipazione straordinaria di Pippo Delbono e Stefania Sandrelli.Napoli, la città delle mille contraddizioni. Fortunato Cerlino e Michele Riondino sono Peppe e Francesco, due Falchi, poliziotti della sezione speciale della Squadra Mobile di Napoli. In sella alla loro moto, portano la legge tra i vicoli più malfamati della città, usando spesso metodi poco convenzionali. La loro vita, già ricca di tensione, viene sconvolta da una tragedia personale e professionale. In preda allo sconforto e assetati di vendetta, ingaggeranno una lotta senza esclusione di colpi contro una potentissima e spietata organizzazione criminale cinese, in un processo di redenzione che non è mai gratuito." – dichiara-"".Prodotto da Gianluca Curti e Gaetano Di Vaio, “” è una produzione Minerva Pictures Group e Figli del Bronx con Rai Cinema. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Giorgio Caruso, Toni D'Angelo e Marcello Olivieri; la fotografia di Rocco Marra, il montaggio di Marco Spoletini. Musiche originali di Nino D’Angelo.