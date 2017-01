BERLINALE 67 - L’Alto Adige al Festival con un film in concorso nella sezione Generation Kplus

31/01/2017, 13:53

" (ex Alpenbrennen) di Tobias Wiemann è in concorso indella 67., sezione che ospita solitamente opere cinematografiche legate al mondo dei bambini e dei ragazzi. Il film è prodotto dalla casa di produzione italiana helios sustainable films di Bolzano in co-produzione con la tedesca Lieblingsfilm e sostenuto sia in fase di pre-produzione che produzione da IDM - Film Commission dell'Alto Adige. "" è stato girato anche in Alto Adige tra l’Alpe di Siusi e la Valle Aurina la scorsa estate (per l'intero mese di giugno).La storia, scritta da Natja Brunckhorst, racconta l'incontro magico tra una ragazzina di città e un ragazzo di montagna. Protagonisti sono la giovane Mia Kasalo e l'attore altoatesino Samuel Girardi, insieme a Susanne Bormann, Denis Moschitto e Jasmin Tabatabai.