IL VOLTO DI MILANO di Massimo Zanichelli al cinema

31/01/2017, 09:08

Dopo la presentazione dello scorso ottobre, il documentarioarriva in sala a Milano e dintorni, la città dove il cinema - inteso come sala - sta rinascendo e trovando nuovi modi di parlare al pubblico.Saranno proprio due delle sale protagoniste di questo rinascimento - il Cinema Rondinella di Sesto San Giovanni e il Cinema Beltrade di Milano - a programmare per primeAl Cinema Beltrade, inoltre, contestualmente a Il volto di Milano saranno proposti anche gli eno-doc di, abbinati a degustazioni di vini a tema, in uno speciale percorso che unisce immagini e sapori.CINEMA RONDINELLA (Viale G. Matteotti 425, Sesto San Giovanni MI)- Lunedì 6 febbraio – h20.00presentazione Il volto di Milano di Massimo ZanichelliIl regista sarà presente in salaCINEMA BETRADE (Via Oxilia 10, Milano)- Martedì 7 febbraio 2017 - h21.30presentazione Il volto di Milano di Massimo Zanichelli,Regista e cast saranno presenti in sala.Brindisi al termine della proiezione- Martedì 14 febbraio gennaio 2017 - h18.20Proiezione doppia: Il volto di Milano + F for Franciacorta di Massimo ZanichelliIl regista sarà presente in sala.Degustazione vini Franciacorta al termine della proiezione- Domenica 19 febbraio 2017 - h10.30Proiezione doppia: Il volto di Milano + Sinfonia tra cielo e terra. Un viaggio tra i vini del Veneto di Massimo ZanichelliIl regista sarà presente in sala.Spaghettata e degustazione vini veneti al termine della proiezione- Martedì 21 febbraio 2017 - h18.20Proiezione doppia: Il volto di Milano + Generazione Barolo - Oddero Story di Massimo ZanichelliIl regista sarà presente in salaDegustazione Barolo al termine della proiezione