A Foggia la Première di "Ieri e Domani" di Lorenzo Sepalone

31/01/2017, 08:50

Si terrà a Foggia, città natale del regista, la première di "", l'atteso cortometraggio di Lorenzo Sepalone. L'evento si terrà presso Laltrocinema Cicolella Lunedì 6 Febbraio alle ore 20,30. Il film, girato nel 2016 nel capoluogo dauno, sarà distribuito prossimamente nei festival cinematografici in Italia e all'estero.“Ieri e Domani” racconta la storia di due solitudini che si sfiorano in una città dell’Italia meridionale. Vito, medico legale taciturno e misterioso, è legato al ricordo di un amore finito fino a quando l’incontro con una studentessa stravolge il suo ordinario. Nadia, moglie di un malfattore, escogita un intrepido piano per porre fine alle violenze che subisce dal marito. Tra l’impossibilità di obliare il passato e la speranza di un futuro migliore, i due protagonisti intraprendono un viaggio esistenziale tra fermate, attese e ripartenze.Al nuovo cortometraggio firmato dal giovane Sepalone hanno preso parte noti professionisti del cinema italiano. Il personaggio di Vito è interpretato dall’attore(“Anime Nere”, "Uno per tutti", "Ho amici in paradiso"). L’attrice francese, già diretta da Sepalone nel 2012 nel cortometraggio “La Luna è sveglia”, veste i panni della protagonista femminile.Nel cast artistico ci sono inoltre Francesca Agostini ("Short Skin", "Grand Hotel", L'allieva"), Vito Facciolla (“Anime Nere”, “Pietro Mennea: La freccia del sud”) e Vincenzo De Michele (“Tre tocchi”, “Cha Cha Cha”).Tra i tanti professionisti presenti nel cast tecnico ci sono il direttore della fotografia Ugo Lo Pinto, il montatore Vito Palumbo, il sound designer Thomas Giorgi e il compositore Alessandro Pipino, musicista dei Radiodervish.Più di cento persone sono state coinvolte nella realizzazione della pellicola.“Ieri e Domani” è prodotto dal Movimento ArteLuna con il sostegno di Alfa Produzioni, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia, della Fondazione Banca del Monte di Foggia e di alcune aziende pugliesi.Alla première, oltre al regista, saranno presenti le attrici Nadia Kibout e Francesca Agostini. La serata sarà condotta da Maddalena Zoppoli.Si accederà all’evento esclusivamente con biglietto - invito. Per richiedere gli ultimissimi biglietti disponibili è possibile scrivere all’indirizzo e-mail movimentoarteluna@gmail.com ed attendere una risposta di conferma.