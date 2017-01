T'AMO PIO BOVE - Chi custodirà la montagna?

Luigi Antonio Chierico con le sue mucche



31/01/2017, 07:26

Marta Leggio



Una vera lezione di economia politica, di agraria, con qualche riferimento alla letteratura italiana, dato il titolo carducciano.affida la sua videocamera e il documentario a, un contadino che vive in una cascina sotto sfratto, che ama le mucche e le preserva dalla loro estinzione. Una storia commovente che si regge unicamente per le parole piene di passione, rabbia e malinconia di questo montanaro 60enne. Le parole che irrompono nello schermo non appartengono a un semplice uomo nostalgico del passato, ma a un lavoratore che ha subito le conseguenze provocate dalla meccanizzazione e dalla digitalizzazione.Un dialetto marcato, il sorriso genuino di chi parla della propria amata, le lacrime sincere di chi ha subito iniziative legislative che hanno spazzato via le mucche e le montagne per un palazzo in più​, ci faranno appassionare del passato​.Un documentario che si trasforma in una lezione di vita​, detta da chi la vita l'ha capita. Viviamo così immersi nella modernità tra tecnologia e falsi bisogni, che non possiamo che sentirci destinatari de​alle sentenze​ che Luigi Antonio rivolge a una generazione che non ha più le forze​,​ perché non è più abituata a stare in contatto con la natura. Perché è con i capezzoli della vacca e non con i bulloni della FIAT che si sfamano le persone.