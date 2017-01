FESTIVAL DI SPELLO VI - Presentazione a Perugia

Spello, dal 25-2 al 5-3 il Festival del Cinema



Natalia Giunti



C’è chi sceglie i costumi e c’è chi si occupa delle scenografie. C’è chi compone le colonne sonore e chi scrive dialoghi, azioni ed ambientazioni. Insomma, c’è un mondo dietro ogni pellicola cinematografica. Un mondo che si mostra al grande pubblico solo per pochissimi secondi, il tempo dei titoli di coda, quando le note dell’ultima canzone scivolano via e le luci in sala si riaccendono.Un mondo fatto di professionisti, che vivono dietro le quinte e che rappresentano l’anima del film, la sua essenza. Ed è a questi uomini e a queste donne, che delle loro passioni hanno fatto delle professioni, che il Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Rassegna Concorso Le Professioni del Cinema rende omaggio dal 2012.Evento che torna puntuale anche in questo 2017, nella Splendidissima Colonia Julia, dal 25 febbraio al 5 marzo prossimi. A promuoverla l’, guidata dalla presidente, con la direzione artistica diUn ricco programma, quello messo a punto per questa sesta edizione, che offrirà, come sempre, proiezioni gratuite di film italiani ed europei e di documentari ed ancora mostre e presentazioni di libri. Sullo sfondo, oltre alla città di Spello, anche altri Comuni umbri. Nel rendere il giusto tributo ai professionisti del cinema, infatti, il Festival punta anche alla valorizzazione del territorio che lo ospita, accendendo i riflettori sulle bellezze paesaggistiche dell’Umbria e sulle sue eccellenze. Così come non dimentica il sociale, con un’attenzione sempre puntuale e costante ai giovanissimi ma anche alle fasce più deboli.A comporre il Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri, dunque, tanti piccoli tasselli che verranno illustrati in occasione della conferenza stampa che si terrà martedì 31 gennaio, alle 11, nel Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia. All’incontro saranno presenti, oltre alla presidente del Festival del Cinema, Donatella Cocchini, e al direttore artistico, Fabrizio Cattani, anche, vicepresidente ed assessore al Turismo della Regione Umbria,, sindaco di Spello,, assessore alla Cultura del Comune di Spello,, direttore della Cineteca Nazionale Centro Sperimentale di Cinematografia, e, responsabile comunicazione della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia.