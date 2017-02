"Unlearning - Storie di Famiglie che Cambiano il Mondo" su TV2000

04/02/2017, 10:58

" di Lucio Basadonne, Anna Pollio e Gaia Basadonne andrà in onda su TV200 domenica 5 Febbraio 2017 alle ore 19:10.Otto ore di lavoro al giorno a testa, bambina a scuola fino alle quattro del pomeriggio, babysitter. Quando arriva il momento più importante della giornata, la cena, in cui finalmente si può stare insieme ci ritroviamo sfiniti a parlare di mutuo e bollette, organizzando un’altra giornata di sopravvivenza.Questo è il modello comune che finora abbiamo vissuto, che ci confina in uno stile di vita che a nostra volta stiamo trasmettendoai nostri figli come assunto di verità.Ma se lasciassimo la zona comfort della nostra esistenza, “disimparando” la religione del comfort per condividere i tempi, gli spazi, le logiche e i meccanismi di relazione con chi ha un concetto diverso di famiglia? Come vedremo la nostra vecchia vita al nostro ritorno? E, soprattutto, la vorremmo ancora?