Su Rai Storia per il ciclo "Italiani" il documentario "Cesare Lombroso - Il lato oscuro"

30/01/2017, 15:23

Un uomo che ha analizzato crimini e criminali con una sola idea: “”. Il suo nome è. Un personaggio che Alessandro Rocca e Gianluca De Angelis raccontano a “Italiani”, il programma di Rai Cultura in onda martedì 31 gennaio 2017 alle 22.00 su Rai Storia, con un’introduzione di Paolo Mieli.Quella di Lombroso è una figura complessa ed eccezionale all’interno della cultura italiana. Lombroso fu antropologo, psichiatra, criminologo, socialista, pacifista. Intellettuale tra i più famosi del suo tempo che vedeva nella scienza il punto di partenza per la rigenerazione dell’umanità.Ma era un illustre accademico tra i più alti esponenti della cultura italiana, o un fortunato ciarlatano in grado soltanto di elaborare ipotesi e teorie del tutto errate? A cosa deve la sua fortuna. Alle teorie sul razzismo? Al suo presunto antimeridionalismo? O al contributo che ha dato alla scienza e all’umanità?Come mai a più di 100 anni dalla sua morte si parla ancora di lui? Lo si è chiamato razzista, pseudo-scienziato e malato di mente, ma anche emerito accademico ed illustre studioso.Ed infine, che cosa ha a che fare la scienza con l’interesso di Lombroso per l’aldilà e la pratica dello spiritismo? Ma chi era veramente Cesare Lombroso?