LASCIA STARE I SANTI - Al via il tour nelle sale italiane

Arriva nelle sale italiane, distribuito da Luce-Cinecittà, "", il nuovo film documentario diaccompagnato dalla ‘scrittura musicale’ di un maestro come, e dalle voci di, dedicato a un tema antico, e sorprendentemente vicino e affascinante: un viaggio in Italia lungo un secolo nella devozione religiosa popolare. Santi antichi e più recenti, madonne bianche e nere, processioni devozionali… Soggetti di uno sguardo "provocatorio" e affascinante, espressioni di un bisogno di sacro in apparenza molto lontano da noi, ma che come il film mostra in maniera emozionante, così lontano non è.Il film di Pannone inizia oggi, lunedì 30 gennaio 2017, un tour in numerose città italiane a partire dall’anteprima di Roma al cinema Apollo 11 (dove proseguirà la programmazione da giovedì 2 febbraio), poi a Milano (cinema Beltrade, dal 2 febbraio), Napoli, Torino, Bologna, proseguendo per tutto febbraio e marzo, con uno speciale incontro, in tante delle tappe previste, tra cinema ed esibizioni dal vivo di, insieme a musicisti della città dove si proietta il film.