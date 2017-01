BOX OFFICE - "L'ora legale" ancora primo in Top10

30/01/2017, 10:25

Antonio Capellupo



E' una Top10 quasi completamente a stelle e strisce quella che va dal 23 al 29 gennaio, ma al comando rimane un italiano, anzi due." di Ficarra e Picone ha totalizzato € 3.293.595 grazie a 547.531 amanti della commedia.Seconda posizione per "" di Damien Chazelle con un incasso di € 2.038.449 e 302.834 presenze.Chiude il podio "" di M. Night Shyamalan che ha raccolto € 1.899.138 con 268.300 accessi in sala.Questa la Top10 completa stando ai dati Cinetel:1 L'ORA LEGALE - € 3.293.595 - 547.5312 LA LA LAND - € 2.038.449 - 302.8343 SPLIT - € 1.899.138 - 268.3004 ARRIVAL - € 986.148 - 156.6995 ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA - € 842.142 - 136.7616 COLLATERAL BEAUTY - € 815.941 - 129.9267 XXX - IL RITORNO DI XANDER CAGE - € 780.832 - 118.7338 SING - € 726.979 - 116.9689 FALLEN - € 605.148 - 85.55110 YOUR NAME - € 549.761 - 54.479