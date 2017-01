TRIESTE FILM FESTIVAL 28 - I vincitori

Monica Bellucci con l'Eastern Star Award



29/01/2017, 19:33

premiata con l'2017 (attribuito ogni anno a una personalità del mondo del cinema che con il suo lavoro ha contribuito a gettare un ponte tra l'Europa dell'est e dell'ovest), e, che con "" ha vinto il premio comeistituito quest'anno dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI), sono stati gli ospiti d'onore, ieri (sabato 28 gennaio), della cerimonia di premiazione delL'edizione 2017 si è chiusa con due premi "al femminile" assegnati dagli spettatori del festival: il "" in concorso va al film "", esordio alla regia dell'attrice serba Mirjana Karanović, anche protagonista nei panni di Milena, una donna di 50 anni che deve fare i conti con la scoperta di una pagina oscura della vita del marito. Ilin concorso segnala invece il polacco "" di Anna Zamecka, che ha emozionato il pubblico con la storia di Ola, una ragazzina di 14 anni che la vita ha costretto a crescere troppo in fretta, e che cerca nella festa per la comunione del fratello l'occasione per riunire finalmente la propria famiglia.Al rumeno "" di Adrian Silisteanu, infine, ilin concorso.Nato alla vigilia della caduta del Muro di Berlino (l'edizione "zero" è datata 1987), il- diretto da Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo - è il primo e più importante appuntamento italiano dedicato al cinema dell'Europa centro-orientale, che continua a essere da quasi trent'anni un osservatorio privilegiato su cinematografie e autori spesso poco noti – se non addirittura sconosciuti – al pubblico italiano, e più in generale a quello “occidentale”. Più che un festival, un ponte che mette in contatto le diverse latitudini dell'Europa del cinema, scoprendo in anticipo nomi e tendenze destinate ad imporsi nel panorama internazionale.Qui di seguito l'elenco dei premi assegnati.Il pubblico ha decretato i seguenti vincitori:Ilin concorso (€ 5.000) va a:di Mirjana Karanović (SRB/BIH/HR, 2016)Ilin concorso (€ 2.500) va adi Anna Zamecka (Polonia, 2016)Ilin concorso (€ 2.000) va adi Adrian Silisteanu (Romania, 2016)Il(€ 2.000), assegnato da una giuria composta da Giuseppe Gariazzo, Franco Montini e Anastasia Plazzotta va adi Laura Viezzoli (Italia, 2016) con la seguente motivazione: "