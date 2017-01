"Una Diecimilalire" al Cinema Palestrina di Milano ed alla Multisala Troisi a San Donato Milanese

Una scena del film "Una Diecimilalire"



29/01/2017, 16:24

", opera prima di Luciano Luminelli sarà presentato a Milano lunedì 30 gennaio alle 21.00 al Cinema Palestrina e martedì 31 alla Multisala Troisi a San Donato Milanese alle 21.15. In entrambe le date saranno presenti il registal’interpretee l’autore delle musichePer l’occasione saranno organizzate degustazioni di prodotti tipici lucani." è un film che viene da lontano. E’ un film documento sui quindici anni che vanno dal 1960 al 1975 e che hanno visto lo spopolamento delle aree pugliesi, lucane, calabre e campane e una migrazione verso il nord della penisola e nei paesi confinanti. Il film nel suo arco temporale arriva ai giorni nostri.Girato a Irsina in Basilicata, Una diecimilalire è una storia di emigrazione. Quella di Vincenzo, un bambino lucano che si trasferisce a Roma dove vive il fratello Michele. A fare da sfondo, i mitici anni sessanta del boom economico, che però per il Meridione resta ancora un miraggio." - dice- "" – spiega - "".Nel cast Sebastiano Somma, Gianluca Di Gennaro, Ciro Esposito in quello del fratello Giovanni, Gerardo Placido, Chiara Conti, Paola Lavini e Jonis Bascir, Fabrizio Buompastore, Giorgia Palmucci e Francesco Colangelo.