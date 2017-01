Il palmares del 30° Festival International de Programmes Audiovisuels de Biarritz

29/01/2017, 09:05

NW di Saul DibbAlba Gaia Bellugi per la sua intepretazione nel ruolo di "Manon" in MANON 20 ANS du Antoine Lacomblez e Jean-Xavier de LestradeElias Anton per la sua intepretazione nel ruolo di "Dany" in BARRACUDA di Tony Ayres e Amanda HiggsJack Thorne per NATIONAL TREASURE di Jack ThorneCristobal Tapia de Veer per NATIONAL TREASURE di Jack ThorneRAMONA di Guillermo Calderón, Carmen Gloria López e Patricio PereiraGianina Frutero per la sua intepretazione nel ruolo di "Ramona" in RAMONA di Guillermo Calderón, Carmen Gloria López e Patricio PereiraMatteo Simoni per la sua intepretazione nel ruolo di "Devon Macharis", Rik Verheye per la sua intepretazione nel ruolo di "Jay Vleugels", Bart Hollanders per la sua intepretazione nel ruolo di "Randy Paret" e Stef Aerts per la sua intepretazione nel ruolo di "Wesley Biets" in CALLBOYS di Jan Eelen e Youri BooneAurélien Molas, Valentine Milville e José Caltagirone per CRIME TIME- HORA DE PERIGO di Perigo de Aurélien Molas, Valentine Milville e José CaltagironeThomas Couzinier e Frédéric Kooshmanian pae ZONE BLANCHE di Mathieu MissoffeTAHQIQ FEL DJENNA di Merzak AllouacheALCALDESA di Pau FausAMBULANCE di Mohamed JabalyCURRENTZI. THE CLASSICAL REBEL di Bernhard FleischerZERO IMPUNITY per Nicolas Blies, Stéphane Hueber-Blies e Marion GuthAQUATERRA del gruppo Cachalot (Roland Dargelez, Frédéric Fréaud, Samuel Lepoil e Anne Sellès)SVE JE VISE JTVARI KOJE DOLAZE di Jelena GavrilovićPOLSKI di Rubén Rojas CuauhtémocAMBULANCE di Mohamed JabalyHanka KastelicovaTAHQIQ FEL DJENNA di Merzak AllouacheLTIFA, UNA FEMME DANS LA REPUBLIQUE di Jarmila Buzkova