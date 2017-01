"Marlene Kuntz - Complimenti per la Festa" in prima TV il 1 febbraio su Sky Arte HD

29/01/2017, 16:44

Simone Pinchiorri



Il documentario "" di Sebastiano Luca Insinga sarà trasmesso in prima TV il 1 febbraio 2017 su Sky Arte HD alle ore 21:10.Il 13 maggio 1994 uscì un album che segnò un pre e un post nella musica rock italiana, "" dei. Vent'anni dopo la band di Cuneo riporta in tour quei pezzi di lirismo sonico. Il film segue il tour di Catartica 994/014 lungo tutta la penisola e scava dentro l'origine della band e la creazione del suo album di debutto. Dai primi momenti di preparazione al tour e poi lungo le oltre 30 date in giro per i club della penisola italiana. In sala prove sulle note dei pezzi di "", da "" a "", da "" a "". Ilavorano sulla migliore scaletta possibile e mentre provano i pezzi tornano i ricordi e i racconti del tempo in cui quei pezzi furono scritti. Poi si inizia davvero, è il momento del live, il tour. I Marlene sono in giro su un furgone, proprio come venti anni prima, verso i club di tutta Italia a respirare il sudore degli amplificatori e le vibrazioni del pubblico. Gli incontri coi fan, le cene in albergo, i lunghi momenti di incontro nei camerini. Tutti questi momenti fanno parte di "".Il film mostra isotto una veste inedita e molto intima. Nelle pause tra una data e l’altra sono i momenti domestici e quotidiani che alimentano il film. Il ritorno in quella Cuneo dove tutto ebbe inizio e dove oggi ancora tutto scorre.