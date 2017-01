Dal 2 al 5 febbraio la II edizione del Terminillo Film Festival

28/01/2017, 13:58

Torna, dalle alte vette del Terminillo, il primo festival dedicato alla commedia italiana, un punto d’incontro tra la passione per la neve, la montagna e il cinema. Il glorioso passato cinematografico della “Montagna di Roma”, set di tante pellicole, ha fatto nascere in, che ne è anche direttore artistico, l'idea del, che vedrà la montagna, con la sua storia, i suoi paesaggi e le sue piste da sci, protagonista della settima arte. Un ricco programma di proiezioni, anteprime e incontri con attori, registi e produttori tra i più rappresentativi della commedia tricolore.Paola Cortellesi e il regista Riccardo Milani presenteranno in anteprima il loro "", così come Ricky Memphis, Francesco Montanari, Francesco Apolloni, Primo Reggiani, Ariadna Romero e Astrid Pinero Herrera il road movie di Roberto Capucci "". Il produttore Matteo Rovere, in contemporanea alla sua uscita in sala, presenterà il film "", sequel della commedia di grandissimo successo diretta da Sydney Sibilia. Saliranno sul palco del Terminillo Film Festival anche gli interpreti dei cortometraggi in concorso, tra gli altri Francesco Pannofino, Giorgio Colangeli e molti altri artisti amici della manifestazione, come Ambra Angiolini, Daniele Liotti, Claudia Potenza, Michela Andreozzi, Fabio Troiano, Catrinel Marlon, Rolando Ravello, Paolo Genovese, Lillo e il cantante Marco Conidi che si esibirà in un live.In programma anche una tavola rotonda moderata da Laura Delli Colli dal tema “”.Il Festival si svolge in collaborazione con Rieti Film Commission ed è patrocinato dal Comune di Rieti, Regione Lazio, Fondazione Varrone e Roma Lazio Film Commission. La segreteria organizzativa è curata da Suma Events di Susanna Maurandi. Anche quest’anno si riconfermano Media Partner dell’evento Vanity Fair e Rai Cinema Channel.