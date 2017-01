Aspettando San Valentino, due settimane di passione su Sky Cinema

Una scena del film "Io che amo solo te"



28/01/2017, 13:07

Senza una buona cultura dei trucchi dell’amore, il giorno di San Valentino può trasformarsi da quel magico momento di felicità con la propria anima gemella in un incubo senza fine alla ricerca della serata perfetta.vi viene in aiuto proponendovi una selezione di film che non solo vi faranno consumare intere scatole di fazzoletti ma vi aiuteranno a vivere al meglio il giorno più romantico dell'anno. D’altronde si sa, quando ci sono di mezzo i film, l’amore è sempre più bello.Si parte lunedì 1 febbraio con "", commedia romantica con i bellissimi Luca Argentero e Sarah Felberbaum. Stefano e Claudia fanno due lavori opposti, l’uno terapista di coppia e l’altra avvocato divorzista. Con gli uffici sullo stesso pianerottolo inizieranno una lotta tra amore e odio che non riusciranno a controllare. In seconda serata Il profumo del mosto selvatico, dramma famigliare con Keanu Rivers. Un soldato torna dalla guerra forte di ricominciare una vita con la moglie che però non sembra altrettanto felice di tornare alla normalità.Venerdì 3 febbraio troviamo "" dove una giovanissima Sandra Bullock interpreta Lucy, solitaria ragazza in perpetua attesa che Peter, un ragazzo che incontra tutte le mattine, si accorga di lei. Uno sfortunato incidente la porterà in un vortice di bugie da cui sarà difficile districarsi.Sabato 4 febbraio la serata è all’insegna della commedia francese, si parte con "" una dolce commedia francese che prende in esame l’amore tra classi sociali diverse con Clement, professore di filosofia e Jennifer, parrucchiera amante dei film di Jennifer Aniston. In seconda serata Prestami la tua mano, irriverente commedia ad equivoci dove Alain Chabat e Charlotte Gainsbourg scopriranno un inaspettato sentimento.Martedì 7 febbraio Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti sono protagonisti di "" dove i due ragazzi stanno per sposarsi quando scoprono che i loro genitori stavano per fare la stessa cosa. Riusciranno a portare avanti il loro amore dopo questa disturbante scoperta?Mercoledì 8 febbraio la prima serata viaggia nel tempo verso le campagne dell’Inghilterra vittoriana con "", film di Thomas Viterberg tratto dall’omonimo romanzo. Carey Mulligan veste i panni di Bathsheba Everdine, una giovane donna indipendente che si ritroverà a dover fronteggiare il rapporto con tre uomini diversi tutti intenzionati a prenderla in sposa. In seconda serata si cambia genere con L’amore ha due facce, commedia romantica con Barbara Streisand, Jeff Bridges e Lauren Bacall, dove l’amore cerca di infiltrarsi in una coppia sposata per convenienza.Venerdì 10 febbraio la coppia di stelle Sandra Bullock e Ben Affleck apre la serata con "". Sarah, una ragazza scatenata e Ben, un pacato ragazzo a due giorni dalle nozze, si ritrovano sperduti nel nulla senza un soldo e dovranno affrontare rocambolesche avventure per tornare a Savannah dove lei abita e lui deve, o dovrebbe, sposarsi. A seguire Professore per amore, dove Hugh Grant è uno sceneggiatore in declino in cerca dell’amore.Sabato 11 febbraio è la volta di "". Emma, una consulente di cuore radiofonica, convince Sofia, una collega, a non sposare Patrick. L’uomo, in cerca di vendetta, modifica gli archivi burocratici di Emma in modo da bloccarle il matrimonio. In seconda serata The Wedding Planner, la rincorsa alle nozze di Mary e Steve, con Jennifer Lopez e Mattew McConaughey.Domenica 12 febbraio la serata si apre con "", dove un professore di Cambridge, un po’ donnaiolo, sta per diventare padre di un bimbo concepito con una sua studentessa ma, durante la gravidanza, incontra Olivia, di cui si innamora perdutamente. In seconda serata seguiamo le tracce della storia d’amore più famosa della storia, quella tra Romeo e Giulietta, in una corsa verso un amore che sembra perduto ma forse non lo è con Letters to Juliet.Il 14 febbraio invece, il giorno divi immerge in una maratona delle più belle storie d’amore viste finora dalle prime ore dell’alba fino a notte fonda culminando in prima serata con "" perché si sa, con un buon film, la serata può solo prendere una bella piega.Ma gli impegni con l'Amore non finiscono qui, il 14 febbraiodalle 16.45 propone la martona "" con le storie d'amore più bizzarre del cinema tra cui "", "", "" e "".invece, sempre il 14 febbraio, a partire dalle 14.00 propone la maratona "" una serie di di teen comedy romantiche tra cui, "", "" e "".