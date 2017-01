In esclusiva e in prima visione su Rai Gulp la serie "World of Winx"

27/01/2017, 18:41

Arriva su Rai Gulp una nuova serie di cui sono protagoniste le fatine Winx. Si tratta di “”, co-prodotta dalla Rainbow di Igino Straffi e da Rai Fiction. La serie andrà in onda in esclusiva e in prima visione italiana da sabato 28 gennaio 2017, tutti i giorni, alle 18.00, e dal lunedì al sabato anche alle 21.50.In questa nuova ed inedita avventura, le Winx si trovano sulla Terra e sono impegnate in un giro intorno al mondo da New York a Parigi, alla ricerca di ragazzi e ragazze con un sogno da realizzare e con un talento innato in diversi ambiti: dalla danza al canto, dall’informatica all’arte. Le fatine vestiranno i panni di magiche scopritrici di talenti per il talent show WOW!. Per le Winx sarà un impegno divertente ma anche faticoso, perché spostandosi di città in città dovranno nascondere la loro vera identità di fate nella missione più rischiosa di sempre: catturare il Ladro di Talenti, una figura misteriosa e potente che ha già rapito ragazzi di talento per motivi oscuri e che, ora, sta per “colpire di nuovo”. Le Winx dovranno muoversi sotto copertura, rintracciando e salvando i talenti in pericolo… e finendo invischiate in situazioni sia comiche che pericolose!Tra i nuovi personaggi ci sarà Ace, il presentatore del talent-reality show “WOW!”: esuberante, sopra le righe, iperdinamico, cinico, al punto che farebbe di tutto pur di alzare il gradimento del pubblico nei confronti di “WOW!” e nascondere tutto ciò che va fuori controllo e che potrebbe compromettere lo show. Con lui in studio, oltre al pubblico, ci saranno i giudici Margot e Cliff, che saranno da lui interpellati quando si tratterà di dare un’opinione su un talento appena trovato.In “” le cinque fate riceveranno, inoltre, un nuovo potere, il Dreamix, di cui non conosceranno subito gli effetti e le potenzialità, ma che si andranno a scoprire nel corso delle puntate.