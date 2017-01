I candidati al Premio del cinema svizzero 2017

Die gottliche ordnung



27/01/2017, 10:29

In occasione della Notte delle nomination al Landhaus di Soletta, alla quale hanno partecipato circa 600 ospiti del mondo del cinema, sono state. La cerimonia di premiazione si terrŕ per la terza volta al Bâtiment des Forces Motrices di Ginevra, il 24 marzo prossimo, in presenza del consigliere federale Alain Berset. Durante la Settimana delle nomination, prevista a Zurigo e a Ginevra dal 20 al 26 marzo, il pubblico potrŕ vedere i film finalisti e discutere con i cineasti.All’edizione 2017 del Premio del cinema svizzero sono stati iscritti complessivamente 98 film in 12 categorie. I film sono stati visionati e valutati da circa 350 membri dell’Accademia del Cinema Svizzero. I risultati della votazione anonima servono da raccomandazione alla commissione di nomina.Miglior filmALOYS (Tobias Nölle), Hugofilm ProductionsDIE GÖTTLICHE ORDNUNG (Petra Volpe), Zodiac PicturesLA MIA VITA DA ZUCCHINA / MA VIE DE COURGETTE (Claude Barras), Rita ProductionsMARIJA (Michael Koch), Hugofilm ProductionsUN JUIF POUR L'EXEMPLE (Jacob Berger), Vega FilmMiglior documentarioCAHIER AFRICAIN (Heidi Specogna), PS FilmDAS LEBEN DREHEN - WIE MEIN VATER VERSUCHTE, DAS GLÜCK FESTZUHALTEN (Eva Vitija), SwissDokEUROPE, SHE LOVES (Jan Gassmann), 2:1 FilmJEAN ZIEGLER, L'OPTIMISME DE LA VOLONTÉ (Nicolas Wadimoff), DreampixiesRAVING IRAN (Susanne Regina Meures), Christian Frei FilmproduktionMiglior cortometraggioBON VOYAGE (Marc Raymond Wilkins), Dschoint VentschrLA FEMME ET LE TGV (Timo von Gunten), arbelLE DON (Sophie Perrier), Bord Cadre filmsNIRIN (Josua Hotz), Louise ProductionsOPÉRATION COMMANDO (Jan Czarlewski), Box ProductionsMiglior film d’animazioneANALYSIS PARALYSIS (Anete Melece), Virage FilmAU REVOIR BALTHAZAR (Rafael Sommerhalder), freihändler FilmproduktionBEI WIND UND WETTER (Remo Scherrer), Zeitraum FilmMigliore sceneggiaturaDIE GÖTTLICHE ORDNUNG (Petra Volpe)MOKA (Frédéric Mermoud)UN JUIF POUR L'EXEMPLE (Jacob Berger / Aude Py)Migliore interprete femminileMarie Leuenberger (Nora) in DIE GÖTTLICHE ORDNUNGEsmée Liliane Amuat (Lou) in SKIZZEN VON LOUTilde von Overbeck (Vera) in ALOYSMigliore interprete maschileBruno Ganz (Arthur Bloch) in UN JUIF POUR L'EXEMPLEUrs Jucker (Jonas) in DER FROSCHMax Simonischek (Hans) in DIE GÖTTLICHE ORDNUNGMigliore interpretazione da non protagonistaTherese Affolter (Frau Dr. Wipf) in DIE GÖTTLICHE ORDNUNGRachel Braunschweig (Theresa) in DIE GÖTTLICHE ORDNUNGSibylle Brunner (Vroni) in DIE GÖTTLICHE ORDNUNGMigliore musica da filmALOYS (Beat Jegen / Tom Huber)CAHIER AFRICAIN (Peter Scherer)LA MIA VITA DA ZUCCHINA / MA VIE DE COURGETTE (Sophie Hunger)Migliore fotografiaALOYS (Simon Guy Fässler)EUROPE, SHE LOVES (Ramňn Giger)MISÉRICORDE (Filip Zumbrunn)Miglior montaggioALOYS (Tobias Nölle)CAHIER AFRICAIN (Kaya Inan)LA MIA VITA DA ZUCCHINA / MA VIE DE COURGETTE (Marie-Eve Hildbrand / Marina Rosset / Valentin Rotelli)Miglior film di diplomaDIGITAL IMMIGRANTS (Norbert Kottmann, Dennis Stauffer)HYPERTRAIN (Etienne Kompis, Fela Bellotto)IVAN'S NEED (Manuela Leuenberger, Veronica L. Montańo, Lukas Suter)