Nel 50° anniversario della morte di Tenco, Rai Premium trasmetterà iil Sanremo del 1967

Luigi Tenco



26/01/2017, 15:49

Rai Premium trasmette il 6 febbraio alle 21.15 ildel 1967. Un fatto storico per la TV italiana, nell’anno in cui si celebrano i 50 anni dalla tragica scomparsa di Luigi Tenco vedremo una sorta di doppio inedito. Infatti la finale quell'anno fu registrata a colori ma mandata in onda in bianco e nero mentre la Cecoslovacchia ( dove è stata trovata la copia) ce la restituisce in originale. In quell'occasione la Rai infatti usò per la prima volta le telecamere a colori e oggi possiamo rivedere una puntata mai vista in Italia. Grazie al suo lavoro di ricerca Rai Teche sta recuperando molti materiali perduti tra cui le puntate di Sanremo. Dopo il ritrovamento in Germania dell'edizione 1966, oggi presenta in archivio l'eccezionale ritrovamento di una copia del famoso Sanremo 1967 che quest'anno celebra i 50 anni, puntata che sarà trasmessa da Rai Premium il 6 febbraio prossimo in prima serata, un fatto storico per la tv italiana