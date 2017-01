SUSPIRIA - Le sale UCI

La locandina di "Suspiria"



Dal 30 gennaio al 1° febbraio 2017 nelle multisale del circuito UCI Cinemas sarà proiettato "", il film diche compie 40 anni dal suo debutto nelle sale cinematografiche, avvenuto il 1° febbraio del 1977. L’inquietante horror del maestro sarà riproposto in una spettacolare versione restaurata, distribuita da QMI Stardust in collaborazione con Videa.Un restauro accurato delle quasi 1.300 inquadrature che compongo il film, nessuna delle quali uguale all’altra, scelta registica rivendicata più volte dache a questo proposito ricorda “”.Le multisale UCI che proietteranno "" il 30 e 31 gennaio e il 1° febbraio alle 22.00 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Campi Bisenzio (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Moncalieri (TO), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma.Le multisale che lo proietteranno il 30 gennaio e il 1° febbraio allo stesso orario sono invece: UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Venezia Marcon, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Torino Lingotto, UCI Verona.UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Curno (BG), UCI Certosa (MI), UCI Cinemas Showville Bari (BA), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI MilanoFiori (MI), UCI Palermo, UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Red Carpet Matera, UCI Senigallia (AN), UCI Sinalunga, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), proietteranno l’evento il 1° febbraio alle 22.00.