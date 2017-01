"Indivisibili" a Viterbo per Altre Prime

26/01/2017, 13:59

Dopo "",prosegue lunedì 30 gennaio 2017, al CineLux di Viterbo (Viale Trento), con la proiezione di "" di Edoardo De Angelis, Premio Fedic e Premio Pasinetti come miglior film alle Giornate degli Autori della Mostra d'arte cinematografica di Venezia 2016.Previsti due spettacoli, alle ore 18:00 e alle ore 21:00.Il film narra la storia di Viola e Dasy, due gemelle siamesi che cantano ai matrimoni e alle feste e, grazie alle loro esibizioni, danno da vivere a tutta la famiglia. Le cose vanno bene fino a quando scoprono di potersi dividere. Il loro sogno è la normalità: un gelato, viaggiare, ballare, bere vino senza temere che l'altra si ubriachi, fare l'amore.Angela e Marianna Fontana sono le due giovani sorelle gemelle, esordienti assolute, scelte da De Angelis per questo ruolo: per mesi le due ragazze si sono allenate a camminare, correre e perfino nuotare, legate l'una all'altra, come un unico corpo.La rassegnaproseguirà lunedì 6 febbraio con il biopic "" del cileno Pablo Larraìn e lunedì 13 febbraio con "" di Matt Ross e non più con "" del regista-stilista Tom Ford, come inizialmente previsto.