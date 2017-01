Su Rai Storia "Son Morto che ero Bambino. Francesco Guccini va ad Auschwitz"

Francesco Guccini



26/01/2017, 12:18

” è una canzone scritta e composta dae pubblicata nel 1966. Parla di forni crematori e di bambini dispersi nel vento, insieme a milioni di individui a cui era stata negata ogni radice umana soltanto perché ebrei. Sembrava una canzone destinata a disperdersi nel vento della storia, della pace e del progresso del mondo occidentale dal dopoguerra in poi. E non a caso, proprio Guccini, amava ripetere durante i suoi concerti: “”. Per aggiungere poi: “”. Ma, oltre che una canzone, Auschwitz è anche la meta del viaggio cheintraprende, nel marzo del 2016, con il nuovo Vescovo di Bologna, Monsignor, e con la classe 2”B della Scuola Media Salvo d’Acquisto di Gaggio Montano sull’Appennino bolognese. Un viaggio raccontato danel documentario “” che Rai Cultura propone venerdì 27 gennaio 2017, nella, alle 21.10 su Rai Storia.Il cantautore e i suoi compagni di viaggio partono con Il treno “in treno per la Memoria” il 10 marzo 2016 da Milano, dal binario 21. Il Binario 21 della stazione di Milano Centrale è il luogo da cui ebbe inizio l’orrore della Shoah per la il capoluogo lombardo. Da qui infatti partirono, tra il 1943 e il 1945, i treni pieni di deportati ebrei diretti ai campi di sterminio nazisti. In tanti partirono, in pochissimi tornarono." – dicono gli autori - "".