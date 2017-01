DAL RITORNO - In dvd il documentario di Giovanni Cioni

26/01/2017, 11:58

Carlo Griseri



Si arricchisce la bella collanadistribuita da CG Entertainment scegliendo i migliori titoli dal programma del Festival dei Popoli, questa volta con, disponibile ora in dvd con un extra cartaceo, il booklet "Estratti di un giornale di bordo".: con queste parole inserivamotra i migliori titoli italiani del 2015, motivo aggiuntivo per non perdersi il dvd.. Silvano Lippi era un soldato italiano in Grecia, nel 1943. Prigioniero dei Tedeschi, deportato a Mauthausen dove fu addetto ai forni crematori, Sonderkommando. Il film si rivolge a lui, dal ritorno.VIDEO 16/9 1.85:1DURATA 90'AUDIO Dolby Digital 2.0 | ItalianoSOTTOTITOLI Italiano per non udentiEXTRA Booklet: estratti di un giornale di bordo