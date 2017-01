Premiati i cortometraggi vincitori del contest "La ricerca nel quotidiano"

26/01/2017, 09:08

Sono stati annunciati nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta allo Spazio Oberdan di Milano, i due corti vincitori del concorsoideato da QVC Italia, la piattaforma multimediale di shopping, in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi e il progetto Pink is Good a sostegno della ricerca scientifica e della prevenzione del tumore al seno, Casta Diva Pictures, società di comunicazione che opera nella realizzazione di branded content e Zooppa, la community creativa dedicata ai contenuti user-generated.Lanciato a ottobre 2016, il contest ha visto la partecipazione di 57 aspiranti registi – tra i venti e i quarant’anni – che si sono misurati sul tema La ricerca nel quotidiano. Ricerca intesa come un viaggio alla scoperta di qualcosa che possa portare un cambiamento: la scoperta di un amore, o della formula della felicità, di una cura per una malattia rara o più semplicemente la scoperta di un lato di noi che ignoravamo.Il primo premio va al cortometraggiodi Franco Montanaro, classe 1985, che racconta il rapporto tra una figlia e una madre affetta da Alzheimer. Il giovane regista barese si aggiudica un internship di un mese presso la sede di Casta Diva Pictures di Cape Town in Sud Africa e una borsa di studio pari a cinquemila Euro: una grande esperienza che gli offrirà l’opportunità di collaborare con diverse società di produzione.Il secondo premio va invece a Francesco Afro De Falco, regista napoletano, classe 1983, e al suo corto, storia di una maternità a lungo desiderata. Per lui un internship di un mese nella sede di Casta Diva Pictures di Milano oltre alla possibilità di realizzare un corto sulla vita di un ricercatore di Fondazione Umberto Veronesi, con un budget di produzione pari a quindicimila Euro.Il concorso La ricerca nel quotidiano e il nuovo programma La notte più corta esprimono entrambi due aspetti che fanno parte del DNA di QVC:il primo è la scoperta e lo storytelling che sono l’essenza del retailer, dove ogni giorno è possibile trovare e vivere nuove storie, attraverso lo shopping;il secondo è l’impegno costante nel promuovere i talenti e le idee e sostenere progetti sociali, utilizzando sempre linguaggi diversi.