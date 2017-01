A Mesagne per la rassegna Cinecronici "Il Servo Ungherese"

26/01/2017, 08:09

Domenica 29 gennaio 2017, presso Cabiria Circolo Arci in piazza Orsini del Balzo 9 a Mesagne (BR), si terrà il quartodi gennaio della rassegna “”, stavolta dedicato alla giornata della memoria. Si inizierà alle ore 18:30 con l’aperitivo e si proseguirà alle ore 19:00 con l’introduzione e la proiezione del film “” (drammatico, IT 2004, 111 min.). Regia di Massimo Piesco e Giorgio Molteni, con Tomas Arana, Andrea Renzi, Chiara Conti, Edoardo Sala. A seguire vi sarà il collegamento in diretta con i due registi che potranno rispondere alle domande del pubblico. Il tema invece scelto per le domeniche di febbraio è “la coppia”.Il film è ambientato in Germania durante la seconda guerra mondiale, dove un Maggiore delle SS viene comandato a dirigere un campo di sterminio. La giovane moglie che lo segue, nel molto tempo a disposizione in assenza del marito si annoia, così il loro matrimonio entra in crisi. Come soluzione il Maggiore pensa di mettere a servizio di sua moglie un deportato ungherese dotato di una vasta cultura. Questo aprirà alla donna altri scenari a lei sconosciuti. Il film mira a evidenziare le sorti e il ruolo dell’arte nella società, sia quando essa diviene vittima dei regimi totalitari, sia quando diviene strumento di libertà.