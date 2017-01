Presentazione de "Il Patto della Montagna" al Cinema Massimo di Torino

25/01/2017, 16:53

Sabato 25 febbraio 2017 al Cinema Massimo di Torino, alle ore 20.30, il Museo Nazionale del Cinema e Piemontemovie insieme alla società di produzione Jean Vigo Italia e VideoAstolfoSullaLuna (Biella) organizzano una serata di presentazione del documentario "" di Manuele Cecconello e Maurizio Pellegrini, (il film è stato prodotto anche con il sostegno di Film Commission Torino - Piemonte Doc Film Fund) e del Mibact.serata anche a sostegno del crowdfunding per il film.La serata prevede il reading del Patto, la proiezione di clip con contenuti storici e interviste, e il teaser del film.A parlare della vicenda storica, di moda e territorio e del ruolo del cinema nei processi di cambiamento ci saranno:- per la storia: Claudio della Valle (Istituto per la storia della resistenza e società contemporanea di Torino), Marcello Vaudano e Enrico Pagano (Istituto di Varallo);- per la moda: Nino Cerruti, Christian Pellizzari e Sara Conforti;- per il cinema: Paolo Manera (Direttore FCTP) e Lorenzo Canova (Programma Sensi dell’Agenzia per la coesione territoriale, Presidenza del Consiglio, che patrocina il progetto).