I vincitori del Sandalia Sustainability Film Festival

25/01/2017, 16:46

Nei giorni 21 e 22 Gennaio 2017 si è svolta ad Abbasanta la Cerimonia di Premiazione dei film vincitori al Concorso a Premi annesso alIlè il primo Festival Internazionale realizzato in Sardegna per film sulla Sostenibilità. In origine, nelle sue edizioni del 2010 e del 2011, si chiamava, e nacque grazie al finanziamento della Regione Sardegna e alla compartecipazione economica del Comune di Abbasanta e del Comune di Norbello.Ideato, progettato e organizzato da, ebbe ampio riconoscimento, ricevendo patrocini dal Ministero dei Beni Culturali e dalla Commissione Europea all'Ambiente.Ora si ripropone, grazie al sostegno economico della Fondazione di Sardegna e ai rinnovati sostegni economici della Regione Sardegna, del Comune di Abbasanta, e del Comune di Norbello. L’obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento stabile nel tempo per le produzioni cinematografiche che trattino i temi della sostenibilità, e per incontri, dibattiti, conferenze, corsi, laboratori e residenze artistiche aventi come tema il cinema e la sostenibilità. Il nuovo nome,, rappresenta più efficacemente le radici storiche e identitarie del luogo in cui si svolge, e il suo carattere internazionale.Durante le due giornate sono stati proiettati tutti i film vincitori. Viviana Sanna, che collabora alla Direzione Artistica svolta da Maria Chiara Fadda, ha presentato sinossi e biografie degli autori, e moderato gli incontri con i registi. Nella mattinata di sabato si è anche proiettato un film non partecipante al Concorso, "", mockumentary di Daniele Atzeni, che ha ricevuto parecchi riconoscimenti e premi in Festival in tutto il mondo. Nel pomeriggio la Dott.ssa, Biologa Nutrizionista, Specialista in Scienze dell'Alimentazione, insieme alla Dott.ssa, Agronoma, Specialista in Biodiversità e Piante Officinali, hanno tenuto un incontro-dibattito sul tema”.Le performances musicali sulla sostenibilità ambientale e sociale del, tenute in diversi momenti nelle due giornate, hanno accompagnato gli spettatori in un viaggio melodico a tema di altissimo livello.Dopo ogni film, portavoce della Giuria composta anche da Chiara Mela, Mauro Cecchini e Riccardo Massa, ha letto le motivazioni in base alle quali sono stati attribuiti i premi, consegnando la pergamena ai registi presenti.Questi i premi attribuiti:"Capo e Croce, le ragioni dei pastori", documentario di Marco Antonio Pani e Paolo Carboni"Waste Mandala", documentario di Alessandro Bernard e Paolo Ceretti"I Vajont”, documentario di Maura Crudeli e Lucia Vastano“Il vortice fuori”, documentario di Giorgio Affanni e Andrea Grasselli“U-ferru - The Harpoon”, documentario di Marco Leopardi“L’isola del sole nero”, documentario di Andrea Arena“Sardinian Green Trip”, documentario di Andrea Mura“Il Vortice Fuori”, documentario di Giorgio Affanni e Andrea Grasselli“Vive solo chi si Muove!”, documentario di Marco Tessaro“L’isola del sole nero”, documentario di Andrea Arena“El mostro. La coraggiosa storia di Gabriele Bortolozzo”,film di animazione di Lucio Schiavon e Salvatore Restivo“Colori Primari”, documentario di Monica Dovarch“Ladiri”, documentario di Andrea Mura;“RePlay - In viaggio nell’upcycling”, documentario di Marco Fantacuzzi.La Giuria ha inoltre attribuitoa: “Parole Sostenibili”, documentario di Marco Dazzi; “Buongiorno Taranto”, documentario di Paolo Pisanelli; “Fireworks”, documentario di Giacomo Abbruzzese.I registi Paolo Carboni, Giorgio Affanni, Andrea Arena, Andrea Mura, Monica Dovarch, Sabina contu delegata di Maura Crudeli e Lucia Vastano hanno presenziato alla Cerimonia di Premiazione, presentando le loro opere.Hanno partecipato all’evento il Sindaco dott. Stefano Sanna e la Vicesindaco dott.ssa Giusy Serra.