SUDESTIVAL XVIII - Venerdì apre "La ragazza del Mondo"

Marco danieli regista di "La ragazza del Mondo" al Sudestival 2017



25/01/2017, 16:37

Natalia Giunti



Sarà il film "", esordio alla regia di, a inaugurare la XVIII edizione del, ormai storica e maggiorenne rassegna di cinema d'autore italiano. Venerdì 27, al cinema "Vittoria" di Monopoli (Bari), il regista presenterà il film e incontrerà il pubblico prima e dopo le proiezioni insieme a, direttore artistico della rassegna organizzata dall'Associazione Sguardi.Il film racconta l'incontro di Giulia, interpretata dalla bravissima attrice Sara Serraiocco, che vive nel mondo dei Testimoni di Geova, fatto di rigore e testi sacri, che esclude con ferocia chi non vi appartiene, con Libero (Michele Riondino), un ragazzo normale che si arrangia cercando un'altra possibilità in un mondo di chi ama senza condizioni. Quando Giulia incontra Libero scopre di poter avere un altro destino, tutto da scegliere. Tra i due inizia una storia d'amore purissima e inevitabile, che sfocia in un periodo di vita insieme che comporta per Giulia la totale esclusione dal mondo dei Testimoni di Geova al quale appartiene. Libero regala a Giulia il dono d'amore più grande: la libertà di appartenere al mondo, un mondo nuovo, luminoso e pieno di futuro."Li incontriamo per la strada – dice il regista - sentiamo parlare di loro, bussano alle nostre case ma non sappiamo nulla della vita che conducono e dei sentimenti che li animano: perciò, per la prima volta nella storia del cinema italiano, ho deciso di squarciare il velo sui Testimoni di Geova raccontando una storia che li riguarda".- nato nel 1976, attualmente vive e lavora a Roma. Regista, autore e montatore di produzioni documentarie e televisive e, in parallelo, filmmaker indipendente. Nel 2007 si diploma in Regia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. I suoi cortometraggi sono stati selezionati in diversi festival internazionali (Tau Film Festival Tel Aviv, Festival di Venezia). Dal 2011 è tutor di Regia del corso di Daniele Lucchetti al CSC. La ragazza del mondo è il suo primo lungometraggio di finzione.