BERLINALE 67 - "Chiamami col Tuo Nome" in Panorama

Una scena del film "Chiamami col Tuo Nome"



25/01/2017, 16:22

Simone Pinchiorri



" di Luca Guadagnino, dopo la presentazione internazionale al Sundance, stato selezionato inalla sessantasettesima edizione dellaNel cast Armie Hammer, Timothe Chalamet, Michael Stuhlbarg e Amira Casar ed Esther Garrel." l'adattamento del romanzo omonimo di Andr Aciman, che Guadagnino ha scritto assieme a James Ivory.Il2017 in programma dal 9 al 19 febbraio.Questi tutti i film delle sezioni- 1945 di Ferenc Trk- Berlin Syndrome di Cate Shortland- Bing Lang Xue di Hu Jia- Ciao Ciao di Song Chuan- Como Nossos Pais di Las Bodanzky- Discreet di Travis Mathews- Fluid di Shu Lea Cheang- Fra balkongen di Ole Giaever- Ghost in the Mountains di Yang Heng- God's Own Country di Francis Lee- Headbang Lullaby di Hicham Lasri- Hostages di Rezo Gigineishvili- Insyriated di Philippe Van Leeuw- Karera ga Honki de Amu toki wa di Naoko Ogigami- Kaygı di Ceylan zgn zelik- Kongens Nei di Erik Poppe- The Misandrists di Bruce LaBruce- One Thousand Ropes di Tusi Tamasese- Pieles di Eduardo Casanova- Rekvijem za gospodju J. di Bojan Vuletić- Tiger Girl di Jakob Lass- Vaya di Akin Omotoso- When the Day Had no Name di Teona Mitevska- Vnus - Fil a fadinha lsbica di Svio Leite- Centaur di Aktan Arym Kubat- Honeygiver Among the Dogs di Dechen Roder- Pendular di Julia Murat- The Wound di John Trengove- Vazante di Daniela Thomas