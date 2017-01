CESAR 42 - In nomination "Fuocoammare"

25/01/2017, 14:10

” continua a conquistare il mondo: è notizia di ora la Nomination come Miglior Documentario anche agli Oscar francesi , i prestigiosi César, all’indomani della candidatura agli Academy Award.Il film infatti batte anche bandiera francese: prodotto per l’Italia da 21Uno Film, Stemal Entertainment, Istituto Luce-Cinecittà e Rai Cinema, “” è coprodotto anche dai francesi Les Films D’Ici e Arte France Cinema.Dall’Orso d’oro agli Oscar dopo aver percorso tutto il mondo: è stato venduto in 51 paesi (Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Hong Kong, Islanda, Lettonia, Libano, Lituania, Macedonia, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Paraguay, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay) ed è già uscito in 41.