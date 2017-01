CESAR 42 - Nomination per Rosi e Sansone

25/01/2017, 13:26

Carlo Griseri



Annunciate le nomination dei, i premi al meglio del cinema francese. Da segnalare ben due presenze italiane: "" di Rosi candidato tra i migliori documentari, "" di Donato Sansone tra i cortometraggi animati.Undici candidature per "Elle" di Paul Verhoeven e per "Frantz" di François Ozon, nove per "Ma loute" di Bruno Dumont. Una nomination anche percome non protagonista per "Ma loute".Premiazione il 24 febbraio.DivinesElleFrantzAgnus DeiMa LouteMal de pierresVictoriaOlivier Assayas – Personal ShopperHouda Benyamina – DivinesBertrand Bonello – NocturamaBruno Dumont – Ma LouteAlain Guiraudie – Rester verticalMia Hansen-Love – L’avenirKatelle Quillevéré – Riparare i viventiPaul Verhoeven – ElleJudith Chemla – Une vieMarion Cotillard – Mal de pierresMarina Foïs – IrréprochableIsabelle Huppert – ElleSidse Babett Knudsen – 150 milligrammiSoko – La danseuseVirginie Efira – VictoriaFrançois Cluzet – Il medico di campagnaPierre Deladonchamps – Le Fils de JeanNicholas Duvauchelle – Je ne suis pas un salaudFabrice Luchini – Ma LoutePierre Niney – FrantzOmar Sy – ChocolatGaspard Ulliel – È solo la fine del mondoOulaya Amamra - DivinesPaula Beer - FrantzLily-Rose Depp - La danseuseNoemie Merlant - Le ciel attendraRaph - Ma louteJonas Bloquet - ElleDamien Bonnard - Rester verticalCorentin Fila - Quando hai 17 anniKacey Mottet Klein - Quando hai 17 anniNiels Schneider - Diamant noir