Cinéma du Réel 39 - Integrale su Andrea Tonacci

Andrea Tonacci sul set



29/01/2017, 11:45

Simone Pinchiorri



La trentanovesima edizione didi Parigi, proporrà un', regista italo-brasiliano deceduto lo scorso 16 dicembre.Tonacci, definito come autore del "Cinema Marginal" brasiliano, emigrò con la famiglia in giovane età da Roma al Brasile, iniziando la sua carriera di cineasta nel 1966 con il cortometraggio "". In Europa è conosciuto, soprattutto, per il film del 1971, "", presentato alladelLa sua attività documentaristica si è concentrata sui nativi dell'Amazzonia. Tra i documentari da lui girati, ricordiamo "" (1975), "" (1997), "" (2004) e "" (2008).La trentanovesima edizione diè in programma dal 24 marzo al 2 aprile 2017.