OSCAR 2017 - Quindici nomination per i film Lucky Red

24/01/2017, 16:10

Sono 15 le nomination raccolte dai film Lucky Red per gli Oscar 2017.Qui di seguito l’elenco dei titoli in corsa per le preziose statuette:con Mahershala Ali, Naomie Harris, Janelle Monae, Ashton Sanders(data di uscita: 23 febbraio 2017)- Miglior film- Miglior regista (Barry Jenkins)- Miglior Montaggio (Nat Sanders e Joi McMillion)- Migliore Fotografia (James Laxton)- Migliore attore non protagonista (Mahershala Ali)- Migliore attrice non protagonista (Naomie Harris)- Migliore sceneggiatura non originale (Barry Jenkins)- Miglior Colonna Sonora (Nicholas Britell)con Natalie Portman, Peter Sarsgard, Greata Gerwig, Billy Crudup, John Hurt(data di uscita: 16 febbraio 2017)- Migliore Attrice protagonista (Natalie Portman)- Migliori costumi (Madeline Fontaine)- Migliore Colonna Sonora (Mica Levi)con Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg- Migliore Attrice protagonista (Meryl Streep)- Migliori costumi (Consolata Boyle)(data di uscita: 23 marzo 2017)con Isabelle Huppert, Laurent Lafitte- Migliore Attrice protagonista (Isabelle Huppert)Con Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi- Miglior Film Straniero