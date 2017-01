BFM35 - Cinema e arte contemporanea con Franco Vaccari

28/01/2017, 15:46

In occasione della sua 35a edizione,- in scena dall’11 al 19 marzo 2017 - realizza in collaborazione con The Blank due imprescindibili appuntamenti dedicati al rapporto tra cinema e arte contemporanea. Protagonista sarà l’artista italiano(Modena, 1936), uno dei più significativi e importanti interpreti dei linguaggi del contemporaneo. Nel corso della sua carriera Franco Vaccari ha portato avanti, con grande coerenza, un'opera che risulta oggi straordinariamente attuale e di grande ispirazione per le generazioni più recenti, le quali riconoscono il valore del suo apporto e l'influenza delle sue ricerche.L’artista omaggerà la città di Bergamo allestendo l'inedita video installazione ambientale Esposizione in tempo reale N.45 presso la Sala alla Porta Sant'Agostino e collocando all'esterno dello spazio l'installazione Il Mendicante Elettronico.Sabato 11 marzo, alle ore 16.00 presso il Cinema San Marco,presenterà una selezione delle sue opere video, ripercorrendo oltre quarant'anni di ricerca e sperimentazione, che hanno contraddistinto la sua carriera artistica. L'appuntamento sarà accompagnato da un incontro con il pubblico.