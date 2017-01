L'ORA LEGALE - E' boom al botteghino

24/01/2017, 14:37

", la commedia Medusa con Ficarra e Picone è al primo posto nel box office italiano: uscito giovedì 19 il film ha incassato 3 milioni 253 mila euro con un'ottima media per sala (5.769).Dall'uscita di ""i un film italiano non incassava così tanto al primo weekend.Il duo siciliano batte anche il loro precedente "", del novembre 2014, che nel primo weekend aveva incassato circa 2 milioni e mezzo.Stabile al secondo posto Allied Un'Ombra nascosta il drammone romantico con Brad Pitt e Marion Cotillard che ha incassato 1 milione 277 mila euro in questo weekend. E' sceso dal primo al terzo posto Collateral Beauty con 1 milione 214 mila euro superando gli 8 milioni . Una new entry al quarto posto: XXX Il ritorno di Zander Cage con 1 milione 130 mila euro, mentre al quinto entra Arrival con Amy Adams forse protagonista al Oscar (1 milione 104 mila euro). Nel complesso incassi stabili a 12 milioni 644 mila euro , in flessione del 4,67% rispetto all'analogo periodo 2016.