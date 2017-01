Al Cinema Nuovo Eden di Brescia le opere del progetto "Cartoni Animati in Corsia"

23/01/2017, 18:55

Anche i film che nascono nelle corsie dell'ospedale, come quelli d'autore, vengono realizzati per incontrare il pubblico, per essere visti da altri occhi, per comunicare altrove emozioni attraverso le immagini e i suoni. Quest'anno i cortometraggi realizzati dai giovani pazienti dell'Ospedale dei Bambini di Brescia, nell'ambito del progetto, saranno presentati in anteprima mercoledì 25 gennaio 2017, con una doppia proiezione ad ingresso gratuito e con prenotazione obbligatoria, alle 17.30 e alle 20.30, al Cinema Nuovo Eden di Brescia.PEZZETTI#4, FATA CLICK, PINGUINI UN PO' SUONATI, LE MUTANDE DI ORSO BIANCO, STAGIONI DI CARTA, 4 PICCOLI FILM, LA GARA DELLE COCCINELLE, TANTI SOGNI TANTE NUVOLE e STORIA DI CARTA sono i film frutto dell'appassionato lavoro di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, che vedremo sul grande schermo accompagnati dal video di documentazione che ripercorre i momenti salienti dei laboratori nei vari reparti. Al cinema Nuovo Eden, inoltre, verrà presentato il cortometraggio "", piccolo assaggio della personale dedicata alla giovane e prolifica autrice estone Chintis Lundgren, in occasione della prossima edizione di Bergamo Film Meeting (11 - 19 marzo 2017).Durante la proiezione delle 20.30 è prevista inoltre l'assegnazione dei premi e delle menzioni speciali del concorso di scrittura Cartoni animati dall'Aula alla Corsia, rivolto alle scuole del comune e della provincia di Brescia, che ha coinvolto gli studenti e gli insegnanti, avvicinandoli così ai loro ideali compagni di classe ospedalizzati. Tra i film che saranno realizzati nei laboratori del 2017, 2 si baseranno sul racconto e sulla filastrocca vincitori del concorso organizzato da Avisco in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e Ospedale dei Bambini – ASST Spedali Civili di Brescia.