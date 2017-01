SUSPIRIA - Evento speciale al cinema dal 30 gennaio al 1 febbraio

Trailer "Suspiria"



24/01/2017, 09:17

A quarant’anni dal debutto al cinema - era il 1° febbraio del 1977 - torna "", uno degli indiscussi capolavori di. Si potrà rivedere o vedere per la prima sul grande schermo l’inquietante horror del maestro come evento speciale per tre giorni, 30-31 gennaio e 1 febbraio 2017, distribuito da QMI Stardust, in una spettacolare versione restaurata in 4k (info e elenco cinema sul sito www.suspiriaalcinema.it ).Un restauro accurato delle quasi 1.300 inquadrature che compongo il film, nessuna delle quali uguale all’altra, scelta registica rivendicata più volte dal maestro che a questo proposito ricorda: “”." è uno dei titoli di pregio della library Videa che, per festeggiare il quarantennale dalla prima uscita cinema, ha deciso di restaurarlo in 4K partendo dal negativo, operazione che ha permesso di preservarne la qualità originale." – dichiara– "".Allo spettacolo delle 20.30 di lunedì 30 gennaio, al cinema Barberini di Roma, sarà possibile vedere "" alla presenza del maestro. Presente in sala, accompagnato dal criticoIl restauro è stato operato dal laboratorio tedesco TLEFilms Film Restoration & Preservation Services, partendo dalla pellicola originale. I 35 mm, danneggiati in varie parti da lacerazioni, graffi e macchie, sono stati attentamente corretti in maniera digitale. Il film è stato girato con negativi EastmanColor ed è stata l’ultima grande produzione di questo genere ad aver usato il processo “Technicolor Dye Transfer”.Per l’evento sono stati creati anche dei nuovi materiali di comunicazione: l’artwork "" da Studio Grafite e il trailer da SARALARDANI.In allegato le 20 curiosità su "", tra cui la creazione del font "" da parte della società LVR Digital di Roma, che ha curato il rifacimento dei titoli per l’edizione in 4K. Dopo aver acquisito i fotogrammi originali dei titoli di testa del film è stato ricostruito, attraverso una tecnica di maschere grafiche, un alfabeto parziale. Successivamente, i titoli sono stati riscritti sul master restaurato andando a recuperare quelle posizioni originali volute dal regista.