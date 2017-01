Prosegue a febbraio al MIC di Milano la rassegna "Cineclub Family"

Una scena del film "Cicogne in Missione"



29/01/2017, 08:33

Anche nel mese di febbraio presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema continua il, rassegna di film, programmati la domenica alle ore 15, dedicati a tutta la famiglia.Si parte domenica 5 febbraio 2017alle ore 15 con "", che come il recente e molto apprezzato "" è tratto dall’omonima fiaba di Hans Christian Andersen. Realizzato nel 1957 da Lev Atamanov con un profondo buon gusto e molta poesia, racconta la magica amicizia fra due bambini che lottano contro un malefico incantesimo della crudele tiranna Regina delle nevi.Il film sarà proiettato in versione originale con lettura dei sottotitoli dal vivo.In calendario domenica 19 febbraio alle ore 15 il recentissimo "" (2016) di Nicholas Stoller, originale favola sulla leggenda delle cicogne con protagonista una cicogna “in ascesa” e una bambina mai consegnata ora diventata adulta.Segnaliamo che domenica 12 e domenica 26 febbraio alle ore 15 nonostante non sia in programma illo spettacolo delle 15 è comunque adatto a tutta la famiglia: all’interno della(presso il MIC dal 3 al 26 febbraio) vi proponiamo infatti due programmi che faranno divertire grandi e piccini, con i loro primi film sonori, in edizione italiana, il rarissimo "" e "" (premio Oscar nel 1932), e domenica 26 febbraio alle ore 15 un programma che racconta come nacque la coppia comica, con il primo film che girarono insieme – "" (1921) e il primo film in cui indossano le loro leggendarie bombette, "" (1920), impreziositi dall’accompagnamento musicale dal vivo di Antonio Zambrini.