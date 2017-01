TRIESTE FILM FESTIVAL 28 - Sold out per l’anteprima italiana di “Sette Giorni”

Alessia Barela e Emanuele Nespeca a Trieste



23/01/2017, 14:31

Si è tenuta ieri al 28/esimola prima italiana di “” di Rolando Colla (Svizzera, 2016), alla presenza del regista e dell’attrice protagonista Alessia Barela e del produttore Emanuele Nespeca. Il film, prodotto da Peacock Film e Solaria Film, è tra i più visti nel Canton Ticino in Svizzera." – ha detto– "".Nel cast anche l’attore Bruno Todeschini, Gianfelice Imparato e Aurora Quattrocchi.Girata a Levanzo, un’isola della Sicilia, "" racconta la storia di un matrimonio imminente da organizzare e un’inaspettata attrazione: la storia di Ivan e Chiara e della passione proibita che li travolge per sette giorni. Ivan (Bruno Todeschini) e Chiara (Alessia Barela) si incontrano su un’isola siciliana alla prese con i preparativi del matrimonio del fratello di lui Richard (Marc Barbè), con la migliore amica di lei, Francesca (Linda Olsansky). Una forte attrazione travolge i due: Ivan, ancora ferito dal fallimento del suo ultimo rapporto e Chiara, impegnata con Stefano (Gianfelice Imparato), decidono di vivere la storia fino all’arrivo degli ospiti per la cerimonia. Nel loro piano non hanno però preso in considerazione l’amore…