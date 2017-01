"Supercinema" rende omaggio a Ettore Scola

23/01/2017, 12:25

Ad un anno dalla scomparsa,, nella puntata in onda lunedì 23 gennaio 2017, in seconda serata, su Canale 5.Il rotocalco d'informazione cinematografica della rete ammiraglia Mediaset, tratteggia la figura del regista e sceneggiatore di tante pellicole che hanno fatto la storia del cinema, italiano e non, come "", "", "" e"".Oltre ad alcune indimenticabili scene delle sue opere, Scola viene ricordato anche attraverso le testimonianze affettuose di amici ed attori con i quali il Maestro ha lavorato: tra questi, Ricky Tognazzi, Giancarlo Giannini, Paolo Virzì ed una emozionatissima Sofia Loren.Dalla prossima settimana, con la puntata del 3 febbraio, l'approfondimento di Antonello Sarno lascia la collocazione del lunedì per tornare a quella abituale del venerdì, sempre in seconda serata, su Canale 5.