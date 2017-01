BOX OFFICE - "L'Ora Legale" sbanca al botteghino

Una foto del film "L'Ora Legale"



Antonio Capellupo



Un grande ritorno a cinema per Ficarra e Picone." è stato infatti il film più visto nella settimana che va dal 16 al 22 gennaio, con un incasso di € 3.253.984 e 496.143 spettatori al seguito.Secondo posto per "" di David Frankel che ha totalizzato € 1.790.594 con 283.852 presenze.Chiude il podio "" di Robert Zemeckis con € 1.708.385 e 272.657 accessi in sala.Questa la Top10 completa secondo fonte Cinetel:1 L'ORA LEGALE - € 3.253.984 - 496.1432 COLLATERAL BEAUTY - € 1.790.594 - 283.8523 ALLIED - UN'OMBRA NASCOSTA - € 1.708.385 - 272.6574 SING - € 1.162.862 - 187.6055 XXX - IL RITORNO DI XANDER CAGE - € 1.130.174 - 155.1616 ARRIVAL - € 1.104.770 - 159.7437 THE FOUNDER - € 681.985 - 106.8798 SILENCE - € 646.499 - 103.0669 MISTER FELICITA' - € 633.433 - 107.85910 QUA LA ZAMPA! - € 617.171 - 91.907