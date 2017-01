"Escobar" in edicola con Panorama

Il DVD di "Escobar"



24/01/2017, 08:36

Simone Pinchiorri



Il film "" di Andrea Di Stefano con Benicio Del Toro, Josh Hutcherson, Claudia Traisac, Brady Corbet, Carlos Bardem ed Ana Girardot, sarà in vendita dal 26 gennaio 2017 in edicola con la rivista Panorama.Nick pensa di aver trovato il paradiso quando raggiunge il fratello in Colombia. Una laguna turchese, una spiaggia d’avorio, onde perfette, è un sogno per questo giovane surfista canadese. Poi incontra Maria, una splendida ragazza colombiana. I due si innamorano follemente e tutto va benissimo fino a quando Maria presenta Nick a suo zio: Pablo Escobar.Nei contenuti extra dell'home video iled ilIl film è prodotto alla Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Columbia Pictures e LStar Capital.