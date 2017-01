Su Sky Cinema Hits la Settimana della Memoria

23/01/2017, 11:20

Il prossimo 27 gennaio – anniversario della liberazione di Auschwitz - si celebra ilper ricordare lo sterminio degli ebrei, ma anche di zingari, omosessuali e di tutte le altre vittime della follia nazista. Questa manifestazione è stata indetta a partire dal 2005 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per ricordare le vittime dell’Olocausto. La data è legata al giorno del 1945 in cui le truppe sovietiche liberarono il campo di concentramento polacco di Auschwitz e i suoi pochi sopravvissuti.Quest’anno, da lunedì 23 a domenica 29 gennaio 2017., dedica la programmazione della prima e della seconda serata ai film che meglio hanno raccontato la persecuzione e il genocidio degli ebrei e gli orrori perpetrati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra i titoli in programmazione, quattro imperdibili prime visioni: il premio Oscar come miglior film straniero 2016 "", "", "" ed "".Ecco la programmazione completa:- Il bambino con il pigiama a righe e Corri ragazzo corri- Il labirinto del silenzio e Suite francese- La chiave di Sara e Monsieur Batignole- Il figlio di Saul e Il segreto del suo volto- The Eichmann - Il processo del secolo e Conspiracy (Tv Movie)- In Darkness e Il labirinto del silenzio- Una volta nella vita e Woman in gold