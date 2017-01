KOCH MEDIA - Le uscite di febbraio 2017

23/01/2017, 09:25

L’intenso ed atteso “” sarà finalmente disponibile in DVD, Blu-Ray e digital download a partire dal 23 febbraio.dirige una storia che parla di donne, lavoro e diritti: una vicenda che si fa specchio della società di oggi, raccontata attraverso una straordinaria galleria di personaggi. Al centro della storia una azienda tessile italiana che sta per essere venduta ad una multinazionale. I posti di lavoro sembrano garantiti, ma c’è una piccola clausola nell’accordo che la dirigenza vuol far firmare al Consiglio di fabbrica. Undici donne dovranno decidere per sé e in rappresentanza di tutta la fabbrica se accettare la richiesta dell’azienda. A poco a poco il dibattito si accende, ad emergere prima del voto finale saranno le loro storie, fatte di speranze e ricordi. Ispirato a una storia vera e tratto dall’omonimo testo di Stefano Massini, direttore del “Piccolo teatro” di Milano, il film racconta un caleidoscopio di vite diversissime e pulsanti, vite di donne, madri, figlie. Undici storie di speranza, ricordi, incertezze e lotte, portate in scena da un cast di attrici eccezionali: da Ottavia Piccolo a Ambra Angiolini, da Cristiana Capotondi a Violante Placido, fino alla cantante Fiorella Mannoia.Grandi emozioni anche con “”, disponibile dal 9 febbraio in DVD, Blu-Ray e digital download. Un film in cui si ride e ci si commuove al tempo stesso, grazie a una storia carica di umanità che ha trionfato agli oscar spagnoli aggiudicandosi ben 5 premi Goya. Senza pietismo e retorica dei sentimenti, il regista Cesc racconta gli ultimi giorni di un uomo: al centro della vicenda Julián (Ricardo Darín), affascinante attore argentino che vive da lungo tempo a Madrid, riceve la visita inaspettata di Tomás (Javier Cámara), un caro amico trasferitosi in Canada. Insieme a Truman, il fedelissimo cane di Julián, i due amici trascorreranno quattro giorni intensi e indimenticabili, nonostante la difficile situazione che Julián sta affrontando.Preparatevi a una corsa mozzafiato contro le forze della natura con “”, in uscita dal 9 febbraio in formato DVD e Blu-Ray. Roar Uthaug dirige un adrenalinico disaster movie ambientato in Norvegia, che strizza l’occhio a grandi successi come “The day after tomorrow”. Incastonata nel fiordo di Geiranger, la montagna Åkneset potrebbe provocare un violento maremoto, con onde di 80 metri d’altezza in grado di distruggere tutto. Per il geologo Kristian Eikjord (Kristoffer Joner) comincerà una corsa contro il tempo in cui cercherà di salvare la sua vita e quella dei suoi cari, prima che le potenti forze della natura si abbattano sulla sua terra. Un action thriller di grande impatto, arricchito di effetti speciali di altissimo livello.Dopo il grande successo di “The Neon Demon”, è in arrivo un nuovo thriller ambientato nell’intrigante mondo della moda. Dal 9 febbraio arriva in home video “”, disponibile in DVD, Blu-Ray e digital download. La splendida Maria Palm, modella mozzafiato star di Vogue, interpreta Emma, una modella emergente che lascia la Danimarca per imprimere una svolta decisiva alla sua carriera a Parigi. Giunta nella capitale francese, si innamora follemente del fotografo di moda Shane. Ben presto questa relazione precipiterà Emma in un gorgo di gelosia, amore e ossessione, orchestrato magistralmente dal regista Mads Matthiesen.Vincitore dell’Orso d’oro e dell’Orso d’argento per il miglior attore (Liao Fan), “” sarà disponibile in DVD e digital download dal 9 febbraio. Il regista Yinan Diao firma questo thriller avvincente, dalla trama originale e ricca di colpi di scena: le classiche atmosfere del genere noir vengono qui tradotte nella provincia cinese, a cavallo tra ventesimo e ventunesimo secolo. Nella Cina settentrionale, durante l’estate del 1999, l’ispettore Zhang indaga sul caso di un cadavere fatto a pezzi i cui resti vengono rinvenuti in diverse fabbriche di carbone della provincia. In seguito a un inaspettato conflitto a fuoco in cui perdono la vita due colleghi, Zhang rinuncia a proseguire le indagini, chiedendo il trasferimento a un altro reparto.Da non perdere la frizzante commedia “”, in uscita dal 9 febbraio in formato DVD e Blu-Ray. Uno sguardo divertente e senza compromessi su una famiglia normale, ma straordinaria nel suo processo di crescita. Protagonisti due interpreti d’eccezione come Helen Hunt, premio Oscar come miglior attrice per “Qualcosa è cambiato”, e Liev Schreiber, definito dal New York Times il miglior attore shakespeariano della sua generazione e tra i protagonisti del premiatissimo “Il caso Spotlight”. Ned è nel pieno di una crisi di mezz’età: il suo lavoro come sceneggiatore di un tv-show gli dà poca soddisfazione, il figlio quindicenne rivela la sua omosessualità, l’altra figlia di undici anni è spaventata praticamente da tutto. Quando sua moglie Jeannie (Helen Hunt) fa trasferire il padre malato (Brian Dennehy) da Detroit a New York, nella loro casa, la situazione si complica. A peggiorare le cose c’è anche l’avvicinamento della collega sexy (Carla Gugino) che spinge Ned in un vortice di tentazione.Moda, amore per gli animali e tanta musica sono i protagonisti di una coloratissima serie animata che ha conquistato il cuore delle bambine: a partire dal 23 febbraio è in arrivo “”, disponibile in formato DVD contenente 6 episodi. Protagonista è la piccola Blythe Baxter, che con suo padre si è appena trasferita a Downtown City, in un condominio sopra un negozio chiamato Littlest Pet Shop. Per caso Blythe scopre di essere in grado di capire e parlare con gli animali del negozio, così come con gli altri animali della città. Lei e gli animali del Pet Shop vivranno diverse avventure insieme, e quando il negozio rischierà di venire chiuso, questi chiederanno aiuto proprio a Blythe per salvarlo.Saranno due, invece, i titoli targati Midnight Factory, che nel mese di febbraio porta in home video due horror eccezionali. Il mitico Robert Englund, indimenticato interprete dell’icona horror Freddy Krueger nella saga “Nightmare”, e Finn Jones, conosciuto per il suo ruolo di Ser Loras Tyrell nella serie televisiva Il Trono di Spade, sono i protagonisti di “”, che dopo aver terrorizzato il Frightfest di Londra arriva in home video dal 23 febbraio in un'imperdibile edizione limitata in formato DVD e Blu-Ray oltre che in digital download. Dopo essere stato licenziato, Stuart decide di vendicarsi: intrappola una coppia all’interno di un cinema, riprendendo ogni mossa con una telecamera, pronto a trasformare i due nei protagonisti del proprio film dell’orrore.Tra le novità fresche di fabbrica e in attesa del sequel previsto per il 2017, Midnight Factory propone anche “”, disponibile dal 23 febbraio in DVD, Blu-Ray limited edition e in digital download. Il regista Kiah Roache-Turner dirige un avvincente mix tra il cult “Mad Max” e la fortunatissima serie tv “The Walking Dead”, coniugando gli elementi tipici dello zombie movie e quelli di un videogame di ultima generazione. Barry è un meccanico che ha avuto la vita sconvolta da un’apocalisse misteriosa che ha trasformato tutti in zombie. Dei soldati che indossano delle maschere antigas hanno rapito sua sorella Brooke per portarla in un misterioso laboratorio per studi segreti, mentre lui, con la moglie e la figlia, cerca di fuggire.In arrivo, infine, un’uscita che tutti gli appassionati di anime stavano aspettando da tempo: “”, un imperdibile cofanetto composto da 11 DVD, sarà disponibile a partire dal 23 febbraio. Tratto dal fumetto di culto di Akira Toriyama, una delle opere più amate di sempre arriva finalmente in home video a distanza di oltre 20 anni dalla sua prima pubblicazione italiana. In questo primo volume si narra dell’incontro fra Goku, un ragazzino di dodici anni con una strana coda di scimmia, e Bulma, una ragazza alla ricerca delle leggendarie sette sfere del drago, grazie alle quali è possibile evocare il drago Shenron, in grado di esaudire un desiderio. Goku si allena presso il Maestro Muten, un attempato signore esperto di arti marziali, per poter partecipare al prestigioso Torneo Tenkaici. Un ragazzo di nome Crilin diventa il suo compagno di allenamenti e rivale, ma, in poco tempo, i due diventeranno grandi amici. Daisuke Nishio e Minoru Okazaki firmano la regia di questo straordinario anime, dedicato al celebre e amatissimo universo di Dragon Ball.